Чемпионаты России по керлингу отменены из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Чемпионаты России среди мужчин и женщин по керлингу перенесены из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Планировалось, что чемпионаты России среди женщин и мужчин пройдут в Сочи 6-14 апреля и 14-22 апреля соответственно.

"В соответствии с распоряжением Минспорта РФ Федерацией керлинга России принято решение перенести первенства России среди юниоров и юниорок, а также чемпионаты России среди мужских и женских команд", - сказал Свищев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.