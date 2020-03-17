Черчесов отметил, что здоровье болельщиков важнее, чем ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Здоровье болельщиков важнее, чем проведение чемпионата Европы по футболу, это стало причиной переноса турнира. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал на Youtube-канале сборной России.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Чемпионат Европы был перенесен впервые в истории.

"Друзья, дорогие болельщики, есть решение УЕФА, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали, - сказал Черчесов. - Понятно, что здоровье болельщика важнее, нежели тот турнир, к которому мы все стремились. Просим относиться друг к другу внимательнее, берегите себя и близких, мои пожелания - набраться терпения и удачи".