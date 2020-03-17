Черчесов отметил, что здоровье болельщиков важнее, чем ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Здоровье болельщиков важнее, чем проведение чемпионата Европы по футболу, это стало причиной переноса турнира. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал на Youtube-канале сборной России.
Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Чемпионат Европы был перенесен впервые в истории.
"Друзья, дорогие болельщики, есть решение УЕФА, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали, - сказал Черчесов. - Понятно, что здоровье болельщика важнее, нежели тот турнир, к которому мы все стремились. Просим относиться друг к другу внимательнее, берегите себя и близких, мои пожелания - набраться терпения и удачи".
Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.