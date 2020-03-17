Семин назвал правильным решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год

Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

"Правильное решение, - сказал Семин. - Здоровье всех людей, всех россиян в первую очередь".

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.