Семин назвал правильным решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял правильное решение, перенеся чемпионат Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.
"Правильное решение, - сказал Семин. - Здоровье всех людей, всех россиян в первую очередь".
Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.