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Футбол в России

Прядкин: РПЛ обсудит с РФС вопросы по контрактам игроков из-за приостановки чемпионата

Во вторник лига приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) обсудит с Российским футбольным союзом (РФС) вопросы по поводу контрактов игроков в связи с приостановкой чемпионата России. Об этом журналистам рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

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17 марта состоялось общее собрание клубов лиги, один из главных вопросов касался формата проведения внутреннего первенства до конца сезона-2019/20 с учетом эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. По итогам собрания стало известно о приостановке турнира до 10 апреля.

"Это не только проблема российского футбола, но и для всех европейских лиг, данный вопрос [по контрактам] находится в разработке, - сказал Прядкин. - Мы находимся в тесном контакте с УЕФА [Союзом европейских футбольный ассоциаций]. Каждый клуб из РПЛ донес свою позицию, обсудим с коллегами из РФС и зададим соответствующие вопросы коллегам из УЕФА".

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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