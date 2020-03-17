Гендиректор ФК "Зенит" назвал перенос ЧЕ на 2021 год единственно верным решением

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Этот турнир был перенесен впервые в истории. Планировалось, что европейское первенство пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летия турнира.

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев считает, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе чемпионата Европы с лета 2020 на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса является единственно верным. Такое мнение Медведев высказал ТАСС.

"Исходя из текущей ситуации с распространением коронавируса, это единственно возможное решение, - сказал Медведев. - Оно переносит чемпионат Европы не на ноябрь-декабрь, а на следующий год. Кстати, Кубок Америки также будет перенесен на один год. Это солидарное решение".

Четыре матча предстоящего чемпионата Европы пройдут в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита". "Газпром Арена", которая во время турнира будет называться стадион "Санкт-Петербург", примет три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. Матчи должны пройти в еще 11 городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Перенос позволит, если ситуация улучшится, доиграть национальные чемпионаты не позднее 30 июня. Есть надежда доиграть их. Это совместное решение УЕФА, Ассоциации европейских клубов и профсоюза игроков FIFPro. Это показывает, что все участники руководствуются единым стремлением сохранить игру и в этом сезоне, и в следующем", - добавил гендиректор "Зенита".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.