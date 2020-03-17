Грищук и Алексеенко сыграли вничью в первом туре шахматного турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко в партии первого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В другой партии француз Максим Вашье-Лаграв белыми сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Китаец Ван Хао черными обыграл соотечественника Дин Лижэня. Партия Аниш Гири (Нидерланды) - Ян Непомнящий (Россия) завершатся позднее во вторник.

Партии второго тура состоятся 18 марта.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени на турнире в Екатеринбурге - классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга с 17 марта по 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.