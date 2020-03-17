Матыцин вошел в наблюдательный совет Дирекции спортивных и социальных проектов

ТАСС, 17 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин вошел на безвозмездной основе в состав наблюдательного совета Дирекции спортивных и социальных проектов согласно распоряжению Правительства РФ. Документ опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Также в состав наблюдательного совета вошел первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Дирекция является официальным организатором крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в Казани, генеральным директором организации является Максим Денисов, учредителями - Российская Федерация в лице Министерства спорта РФ и Республика Татарстан в лице кабинета министров региона. Дирекция создана в августе 2009 года с целью подготовки и проведения в городе летней Универсиады 2013 года, а впоследствии и других внутренних и международных турниров, включая чемпионат мира по водным видам спорта - 2015, Кубок конфедераций - 2017 и чемпионат мира по футболу - 2018. В 2020 году Казань должна стать хозяином чемпионатов России по плаванию и синхронному плаванию, а также Игр стран СНГ. В 2023 году город примет матч за Суперкубок УЕФА, а в 2025-м вновь проведет чемпионат мира по водным видам спорта.