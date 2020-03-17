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Отмена соревнований из-за коронавируса

Минспорт РФ с пониманием относится к решению УЕФА о переносе чемпионата Европы

Во вторник УЕФА объявил о переносе турнира на 2021 год из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Министерство спорта России с пониманием относится к решению о переносе на 2021 год чемпионата Европы по футболу. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

"Минспорт России с пониманием относится к своевременному решению УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдет на самом высоком уровне", - говорится в заявлении Минспорта.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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