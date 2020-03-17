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Футбол в России

Минниханов: ФК "Рубин" продолжит тренировки, несмотря на коронавирус

Президент Татарстана заявил, что с пониманием относится к приостановке чемпионата России до 10 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" продолжит тренировки, они проходят в закрытом периметре. Об этом журналистам сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Тренировки проходят в закрытом периметре, они продолжатся. Люди должны тренироваться, я тоже каждый день физкультуру делаю. Они тоже должны, они же спортсмены", - сказал Минниханов.

Он добавил, что с пониманием относится к приостановке чемпионата России до 10 апреля. "Эту болезнь [коронавирус] надо пережить", - добавил президент Татарстана.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
Российский футболМинниханов, Рустам Нургалиевич
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