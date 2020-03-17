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Отмена соревнований из-за коронавируса

Спонсор Евро-2020 Volkswagen считает главным приоритетом здоровье людей

Во вторник УЕФА объявил о переносе турнира на 2021 год из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Жизнь и здоровье людей важнее, чем проведение чемпионата Европы по футболу в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал ТАСС директор по спортивным коммуникациям германского концерна Volkswagen, являющегося спонсором турнира, Герд Восс.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Этот турнир был перенесен впервые в истории. Планировалось, что европейское первенство пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летия турнира, теперь оно состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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"УЕФА и вся футбольная семья национальных ассоциаций и лиг совместно решили перенести чемпионат Европы, - сказал Восс. - Это правильное и единственное решение, которое они могли принять. Нам нужно помнить одну вещь - футбол считается величайшим развлечением в мире, но по сравнению со здоровьем миллионов людей он на самом деле не очень важен. Здоровье людей - наш главный приоритет прямо сейчас".

"По этой причине многие вопросы находятся просто не в центре внимания в данный момент. Я говорю о таких вопросах, как то, как мы будем принимать решение или что будем делать в следующем году. Здесь будут приниматься взвешенные решения. Футбол также известен своей огромной солидарностью, это касается и нас как спонсора", - добавил собеседник агентства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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