Гендиректор "Зенита" оптимистично настроен в вопросе возобновления РПЛ 10 апреля

РПЛ 17 марта приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент все команды провели по 22 матча из 30 запланированных. Чемпионаты Италии и Англии планируется возобновить 3 апреля, первенство Германии - на день раньше. Чемпионаты Испании и Франции приостановлены на неопределенный срок.

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев считает ситуацию с возобновлением розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) более благоприятной, чем в других европейских лигах. Такое мнение Медведев высказал ТАСС.

"В России ситуация лучше, чем в ряде других лиг - нам осталось сыграть восемь туров, а в чемпионате Испании, например, 11. Также в отличие от российских клубов испанские не вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такой план исходит из варианта благоприятного развития событий. Давайте все вместе надеяться на то, что так и будет", - сказал Медведев, оценивая шансы на возобновление розыгрыша чемпионата России 10 апреля.

На вопрос о том, как "Зенит" планирует использовать вызванную приостановкой чемпионата России паузу, генеральный директор клуба сказал, что этот вопрос будет обсуждаться 18 марта. "У меня завтра будет встреча с игроками и тренерским штабом - решим и объявим", - добавил собеседник агентства.

После 22 туров РПЛ лидирует "Зенит" (50 очков), второе место занимает московский "Локомотив" (41), опережающий "Краснодар" (41) по дополнительным показателям. До паузы из-за коронавируса завершение чемпионата было запланировано на 17 мая. 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить все европейские национальные первенства до 30 июня.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.