IIHF отменила матчи второго по силе дивизиона чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса

Турнир группы A должен был пройти в Любляне с 27 апреля по 3 мая. Две лучшие команды этого турнира должны были принять участие в высшем дивизионе чемпионата мира 2021 года. Матчи группы B были запланированы на 27 апреля - 3 мая в Катовице (Польша). Победитель группы В сыграл бы в следующем году в группе А.

Фазель: решение о проведении чемпионата мира по хоккею будет принято на этой неделе

Также отмечается, что совет IIHF провел телефонную конференцию и обсудил проведение высшего дивизиона чемпионата мира 2020 года, матчи которого должны пройти в Швейцарии 8-24 мая. "К сожалению, в настоящее время не может быть принято никаких важных решений, касающихся статуса чемпионата мира по хоккею 2020 года, - сказал президент IIHF Рене Фазель. - Заинтересованные стороны обсудили сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, которая затрагивает многие страны, а также участвующие в чемпионате мира команды и другие заинтересованные стороны".

IIHF сообщила, что она поддерживает тесные контакты с властями Швейцарии и мониторит развитие ситуации с коронавирусом и его влияние на проведение чемпионата мира.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.