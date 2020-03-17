WADA внимательно следит за проведением допинг-контроля в мире в условиях коронавируса

"WADA продолжает давать рекомендации антидопинговым организациям (ADO) по всему миру относительно подхода агентства к мониторингу целостности антидопинговых тестов в свете коронавируса (COVID-19) и подчеркивает важность того, чтобы ADO отдавали приоритет здоровью и безопасности, защищая целостность программ допинг-контроля, - отмечается в сообщении. - По мере развития ситуации во всем мире WADA продолжает внимательно оценивать ситуацию, уделяя особое внимание тому, как пандемия может повлиять на проведение антидопингового тестирования во всем мире. Крайне важно, чтобы все ADO следовали советам местных органов здравоохранения для обеспечения надлежащей защиты спортсменов и персонала, занимающегося допинг-контролем, при одновременной защите целостности программ допинг-контроля, особенно в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Для поддержки этого важного баланса WADA будет внимательно следить за деятельностью по тестированию во всех регионах, затронутых COVID-19, для выявления любых возможных "пробелов" в тестировании, которые, возможно, придется устранить".

"Если будет установлено, что уровень тестирования атлетов в зонах повышенного риска был недостаточным или снизился, эта информация будет передана Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету, - говорится в тексте заявления. - Международное агентство по тестированию возглавляет целевую группу, занимающуюся подготовкой к Олимпийским играм. WADA обратилось к ADO с просьбой информировать агентство о любых изменениях, которые они вносят в свои программы тестирования, для того чтобы WADA могло координировать и оказывать помощь по мере необходимости".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.