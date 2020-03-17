Владелец болгарского футбольного клуба "Лудогорец" заразился коронавирусом

СОФИЯ, 17 марта. /ТАСС/. Владелец болгарского футбольного клуба "Лудогорец" Кирил Домусчиев заразился коронавирусом. Об этом один из крупнейших болгарских бизнесменов сообщил во вторник на своей странице Facebook.

"Дорогие друзья, после первого отрицательного теста на COVID-19 я по-прежнему чувствовал недомогание и сделал второй тест, он оказался положительным. Соблюдаю карантин, изолирован и лечусь. Спасибо медицинским специалистам, которые обо мне заботятся, верю, что скоро буду здоров и снова буду с вами. Берегите себя, соблюдайте правила и не бойтесь, мы победим и этот вирус", - написал Домусчиев.

В конце февраля "Лудогорец" был в Италии на ответном матче с "Интером" в 1/16 финала Лиге Европы, в котором уступил 1:2. В состав делегации был включен врач-эпидемиолог, который должен был защитить команду от возможного заражения новым коронавирусом, максимально ограничив "внешние контакты" членов команды. В Италии болгарская делегация, в том числе футболисты и тренеры, использовали защитные маски и перчатки. Матч прошел при пустых трибунах.

По прибытии из Италии футболистам были сделаны тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

В настоящее время в Болгарии из-за распространения коронавируса введено чрезвычайное положение, заразился 81 человек, два пациента скончались. Футбольный чемпионат страны временно приостановлен.