Шахматист Вашье-Лаграв почти не покидает отель в Екатеринбурге из-за угрозы коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Участник шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге Максим Вашье-Лаграв старается лишний раз не выходить из отеля из-за угрозы коронавируса. Об этом француз сообщил журналистам.

Ранее во вторник в Свердловской области был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. "Я стараюсь минимизировать выходы из отеля. Может, только на короткую прогулку, чтобы вдохнуть свежего воздуха", - сказал Вашье-Лаграв.

По словам шахматиста, спортсмены с понимаем отнеслись к тому, что турнир закрыт для зрителей в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Кроме того, шахматисты не пожимают друг другу руки в начале и в конце партии, отметил Вашье-Лаграв.

"Конечно, это немного странно. Не пожимать, например, руки соперникам, потому что мы все знаем, что в шахматах в начале партии и после ее окончания игроки пожимают руки, это принято. Но здесь сделано исключение в виду эпидемиологической ситуации, игроки могут руки не пожимать", - добавил он.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов, соревнования завершатся 3 апреля. Победитель получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.