Шахматист Ван Хао предпочел бы, чтобы турнир претендентов проходил в другое время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Китайский шахматист Ван Хао, прибывший в Екатеринбург на турнир претендентов, предпочел бы, чтобы соревнования прошли в другое, более безопасное для здоровья время. Об этом сам шахматист заявил журналистам на пресс-конференции во вторник.

Ван Хао в первой партии шахматного турнира обыграл соотечественника Дин Лижэня.

"Я бы предпочел сейчас не играть, потому что я постоянно отвлекаюсь от игры, постоянно использую санитайзер. Я не очень счастлив, что турнир проходит сейчас, в такой ситуации. Лучше было бы перенести турнир и не играть в таких условиях", - сказал он.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Участники сыграют в два круга с 17 марта по 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк, победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования, один из них - в Екатеринбурге.