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Отмена соревнований из-за коронавируса

Матчи Чешских хоккейных игр перенесены на август 2020 года из-за коронавируса

Изначально турнир должен был пройти с 30 апреля по 3 мая

ТАСС, 17 марта. Матчи этапа Евротура, Чешских хоккейных игр, перенесены на август 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Изначально турнир должен был пройти с 30 апреля по 3 мая. Вынесенный матч между сборными России и Швеции, который должен был пройти 30 апреля в Ярославле, отменен. Также были отменены все матчи Еврочелленджа с участием сборной России, которые должны были состояться в Мытищах (3 и 11 апреля) и Сочи (23 и 25 апреля).

Этап в Чехии станет заключительным в этом сезоне, ранее состоялись этапы в Финляндии, России и Швеции. В общей таблице Евротура с 16 очками лидирует команда Чехии, шведы с тем же количеством очков идут вторыми, на третьем месте расположилась команда Финляндии (14), замыкает турнирную таблицу сборная России (8).

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
ЧехияОтмена соревнований из-за коронавируса
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