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Допинг в спорте

Вскрытие допинг-пробы "Б" боксера Беспутина отменено из-за коронавируса

Процедура должна была состояться в Париже 17 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вскрытие допинг-пробы "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина отменено из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.

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Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Ранее стало известно, что обработкой проб занимается антидопинговая лаборатория в Париже. Вскрытие пробы "Б" должно было состояться в Париже 17 марта.

"Отменили вскрытие пробы из-за сложившейся ситуации", - сказал боксер.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

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Допинг
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