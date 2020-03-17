Вскрытие допинг-пробы "Б" боксера Беспутина отменено из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вскрытие допинг-пробы "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина отменено из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Ранее стало известно, что обработкой проб занимается антидопинговая лаборатория в Париже. Вскрытие пробы "Б" должно было состояться в Париже 17 марта.

"Отменили вскрытие пробы из-за сложившейся ситуации", - сказал боксер.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.