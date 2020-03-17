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КХЛ

Матчи плей-офф ВХЛ приостановлены до 24 марта из-за коронавируса

Далее Высшая хоккейная лига планирует продолжить чемпионат

ТАСС, 17 марта. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приостановила плей-офф до 24 марта из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами-участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша плей-офф с 18 до 24 марта 2020 года, - говорится в сообщении. - Далее Высшая хоккейная лига планирует продолжить чемпионат. О датах возобновления игр плей-офф будет сообщено дополнительно".

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Во вторник было объявлено о приостановке розыгрышей Континентальной хоккейной лиги, Тинькофф - Российской премьер-лиги, баскетбольной Единой лиги ВТБ до 10 апреля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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