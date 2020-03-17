Грищук: все, кроме Непомнящего, плохо сыграли в первом туре турнира претендетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Участник шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге Александр Грищук считает, что все игроки, кроме россиянина Яна Непомнящего, плохо провели партии первого тура. Об этом российский шахматист заявил журналистам.

"Не мне одному кажется, что сегодня мало кто хорошо играл. Я плохо, Кирилл - тоже плохо, [Аниш] Гири - ужасно, Дин [Лижэнь] - просто чудовищно, Ван Хао допускал много ошибок в первой половине партии, только Непомнящий хорошо играл, - сказал Грищук. - Играть, конечно, очень тяжело из-за всей этой ситуации [с коронавирусом], потому что, что называется, чемоданное настроение, любая партия тут может последней оказаться".

"Перевес был действительно достаточно серьезный, но в один момент я слишком долго думал над ходом, потратил 25 минут, и, конечно же, это было ошибкой, имеются в виду такие долгие раздумья. После этого было много заманчивых продолжений, но в результате я запутался, утонул в этих вариантах, их было слишком много, и не нашел наилучшего", - добавил Грищук.

По словам Алексеенко, партия для него сложилась тоже недостаточно удачно, он "получил плохую позицию". Алексеенко впервые принимает участие в турнире претендентов, Грищук выступает в третий раз.

В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.