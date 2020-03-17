Грищук: все, кроме Непомнящего, плохо сыграли в первом туре турнира претендетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Участник шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге Александр Грищук считает, что все игроки, кроме россиянина Яна Непомнящего, плохо провели партии первого тура. Об этом российский шахматист заявил журналистам.
В партии первого тура Грищук белыми сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко. Вторые партии пройдут в среду.
"Не мне одному кажется, что сегодня мало кто хорошо играл. Я плохо, Кирилл - тоже плохо, [Аниш] Гири - ужасно, Дин [Лижэнь] - просто чудовищно, Ван Хао допускал много ошибок в первой половине партии, только Непомнящий хорошо играл, - сказал Грищук. - Играть, конечно, очень тяжело из-за всей этой ситуации [с коронавирусом], потому что, что называется, чемоданное настроение, любая партия тут может последней оказаться".
"Перевес был действительно достаточно серьезный, но в один момент я слишком долго думал над ходом, потратил 25 минут, и, конечно же, это было ошибкой, имеются в виду такие долгие раздумья. После этого было много заманчивых продолжений, но в результате я запутался, утонул в этих вариантах, их было слишком много, и не нашел наилучшего", - добавил Грищук.
По словам Алексеенко, партия для него сложилась тоже недостаточно удачно, он "получил плохую позицию". Алексеенко впервые принимает участие в турнире претендентов, Грищук выступает в третий раз.
В турнире претендентов принимают участие восемь шахматистов. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.