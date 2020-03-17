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Массовый спорт

Мастер-класс и урок для детей провели участники "Олимпийского патруля" в Ижевске

Участниками мероприятия стали более 200 человек

ИЖЕВСК, 17 марта. /ТАСС/. Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин и серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью Светлана Лебедева провели в Ижевске квест-игру, мастер-классы и олимпийский урок для юных спортсменов из школы олимпийского резерва в Ижевске. Мероприятие прошло во вторник в рамках проекта "Олимпийский патруль", его участниками стали более 200 человек.

"Дружба с Олимпийским комитетом России (ОКР) у нас началась уже очень давно, - рассказала журналистам начальник отдела массовой физической культуры и адаптивного спорта Минспорта Удмуртии Ирина Ульенко. - Утвердилась она в октябре 2019 года, когда мы с успехом провели замечательный праздник - Всероссийский день ходьбы, тогда наши руководители договорились о том, что мы будем связь с каждым годом наращивать, увеличивать количество не только физкультурных мероприятий и образовательных проектов. Сегодня такой первый образовательный урок, который проводит ОКР, олимпийские чемпионы, мы очень этому рады".

По ее словам, участниками спортивного праздника в Ижевске стали воспитанники школы олимпийского резерва, а также ребята, которые занимаются легкой атлетикой и пулевой стрельбой в других образовательных учреждениях. "Мы всегда говорим о том, что проводя физкультурные, образовательные мероприятия, мы хотим видеть заинтересованную публику, в первую очередь здесь находятся ребята - воспитанники школы олимпийского резерва, воспитанники спортивных школ города, где есть отделения легкой атлетики", - добавила Ульенко.

Олимпийская теория и позитивные эмоции патруля

Свою встречу Клюгин и Лебедева начали с "Олимпийского урока". Юным спортсменам рассказали про историю Игр, о Пьере де Кубертене (инициатор организации современных Олимпийских игр с 1896 года - прим. ТАСС), также ребята узнали про ценности олимпийского движения - стремление к совершенству, уважение к сопернику, дружбу, честное соперничество.

После теоретической части воспитанники школ, которых в этот день в манеже было около 200 человек, смогли задать вопросы гостям. Начинающим спортсменам было интересно узнать, когда Клюгин и Лебедева начали спортивную карьеру, какими видами спорта они занимались в детстве. Ребят постарше интересовало, как можно сочетать занятия спортом и успешную учебу, также были вопросы, связанные с личными рекордами Клюгина и Лебедевой.

"На этом уроке мы узнали много нового, например, о ценностях олимпийского движения, как добиваться успехов, как и сколько нужно тренироваться, чтобы также хорошо выступать и ставить рекорды. Да и просто было интересно слушать спортсменов и задавать им разные вопросы", - поделилась впечатлениями с корреспондентом ТАСС 11-летняя Радолина из Ижевска, которая занимается прыжками в длину.

Еще одной ижевской спортсменке Кристине из урока также запомнились рассказы о ценностях олимпийского движения, автографы спортсменов она планирует хранить дома на специальной полке. "Я теперь могу всем рассказать, что встретилась с олимпийским чемпионом, а автографы спортсменов буду хранить на своей полочке", - рассказала школьница.

Сами спортсмены остались довольны проведенным уроком. Лебедева рассказала журналистам, что несмотря на сложный перелет, зарядилась положительными эмоциями от общения с детьми. "Очень хорошие и позитивные эмоции, дети активные, не стесняются спрашивать вообще ни о чем, честно говоря, не думала, что такое может быть. Это очень заряжает, приятные чувства, когда мы приехали к вам, очень хотелось спать, а тут хорошо, настроение поднялось, взбодрилась", - поделилась эмоциями Лебедева.

Клюгин, в свою очередь, отметил, что такие встречи очень вдохновляют его, потому что с юными спортсменами можно поделиться опытом и вспомнить истории из детства. "Запомнится событие, наверное, на всю жизнь, потому что общение с детьми вдохновляет, это наше будущее. Мы все как спортсмены и как учителя хотим научить чему-то детей, показать им, что можно сделать, как можно достичь таких же успехов. Много вопросов было о том, как я начинал заниматься спортом, чем занимался. На самом деле это интересные детские вопросы, которые заинтересуют каждого взрослого", - сказал олимпийский чемпион.

От теории к практике

После теоретической части для участников "Олимпийского патруля" провели мастер-классы, а все желающие в это время смогли принять участие в квесте "Олимпийские надежды" - ребята испытали себя в ловкости, скорости и меткости.

Во время занятий именитые спортсмены рассказали детям о тонкостях начальной подготовки. Клюгин отвечал, к примеру, на вопросы, связанные с техникой выполнения прыжков, а Светлана Лебедева провела с юными спортсменами разминку, после чего они смогли пострелять из пистолета-тренажера.

"Такие мастер-классы - это яркое мероприятие и яркая вспышка для наших детей, все равно они варятся в своем соку, в своей среде, а это прилив чего-то нового, когда приезжают люди достаточно высокого уровня. <…> Вообще нам нужно, чтобы привозили таких специалистов, чтобы они проводили не только мастер-классы, а полноценные тренировки, это было бы не лишним", - рассказала ТАСС тренер из Ижевска Светлана Богданова.

Клюгин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что подобные мероприятия должны мотивировать детей на новые достижения, и вспомнил, как в детстве его награждал советский спортсмен, олимпийский чемпион Юри Тармак. "Такие занятия конечно мотивируют. Если вспомнить свое детство в Ленинграде, меня однажды награждал олимпийский чемпион Юри Тармак, мне это надолго запомнилось, я больше старался и работал, чтобы достичь такого же успеха, это сильно повлияло, это сильная мотивация", - рассказал после мастер-класса Клюгин.

Как рассказала журналистам Ульенко, регион уже сделал заявку на проведение "Олимпийского патруля" в 2021 году. В республику хотят привезти именитых хоккеистов.

"Заявка была нами подана, в том числе и на хоккей, учитывая, какое внимание руководство республики отдает развитию данного вида спорта, учитывая количество воспитанников школ олимпийского резерва по хоккею, нам бы еще хотелось здесь увидеть хоккеистов - олимпийских чемпионов, участников Олимпийских игр", - рассказала начальник отдела массовой физической культуры и адаптивного спорта Минспорта Удмуртии.

О проекте

"Олимпийский патруль" - это всероссийский спортивно-образовательный проект ОКР, который является частью программы содействия развитию массового спорта "Олимпийская страна". Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России, среди которых "Орленок" и "Артек", а также на базе шести крупных лагерей Подмосковья, Ленинградской области и во Всероссийском спортивно-оздоровительном детском центре в Сочи. За несколько лет в проекте приняло участие уже более 175 тыс. человек и около 200 знаменитых спортсменов

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