Никакого праздника. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, формат его проведения останется без изменений

ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Решение УЕФА было ожидаемым. Ранее были приостановлены все сильнейшие футбольные чемпионаты Европы (Англии, Германии, Испании, Италии и Франции), во вторник до 10 апреля паузу взяла и Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). Континентальное первенство было перенесено впервые в истории. Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года, в честь 60-летнего юбилея УЕФА принял решение организовать турнир в 12 городах разных стран Европы - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В год 60-летия европейских первенств турнир не пройдет, но формат его проведения останется без изменений.

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Из-за переноса чемпионата Европы значительно поменялся весь календарь международных матчей. Стыковые матчи, по итогам которых определятся последние четыре участника чемпионата Европы, пройдут в июне 2020 года. Изначально они были запланированы на конец марта. Товарищеские матчи, которые должны пройти в эти же сроки, также отменены. Сборная России в связи с этим не будет проводить сбор и не сыграет гостевые встречи с командами Швеции (планировалась 28 марта) и Молдавии (31 марта). Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены с конца мая на конец июня. Финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня в Стамбуле, Лиги Европы - 24 июня в польском Гданьске. Изначально матчи были запланированы на 30 мая и 27 мая соответственно. Матчи европейского отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Катаре, которые были запланированы на июнь 2021 года, будут сыграны в другие даты из-за переноса чемпионата Европы. Также в следующем году пройдет Кубок Америки. Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года и с этого розыгрыша должен был быть синхронизирован с чемпионатом Европы. Клубный чемпионат мира будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок. "Я хотел бы поблагодарить ФИФА [Международную федерацию футбола] и ее президента Джанни Инфантино, который заявил, что сделает все необходимое для разработки нового календаря. Перед лицом кризиса футбол показал себя открытым, солидарным и терпимым", - приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации. Также глава УЕФА поблагодарил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), которая согласилась перенести Кубок Америки с 2020 года на 2021-й. Деньги за билеты будут возвращены Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания пандемией. В мире заражены уже более 180 тыс. человек, более 7 тыс. скончались. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Несмотря на финансовые потери, которые может понести УЕФА, все члены исполкома единогласно проголосовали за перенос чемпионата Европы, осознавая серьезность ситуации. "Решение принималось при полном единодушии и понимании всех сторон", - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор оргкомитета российской части турнира, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин. При переносе события в случае форс-мажорного обстоятельства обязательства организаторов не меняются. УЕФА в полном объеме вернет болельщикам деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, если они не смогут посетить турнир в 2021 году. В течение месяца соответствующая информация о возврате средств появится на билетном портале, также покупатели билетов получат информацию по электронной почте. Помимо этого, будет действовать рабочая группа, которая даст ответы на все вопросы по календарю, билетам, переносам матчей и всем остальным деталям турнира. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готово реализовать программу выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для желающих посетить матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу. УЕФА при этом не будет компенсировать болельщикам расходы, потраченные на передвижение и проживание. "Это мужественное, ответственное решение. Должна быть проделана большая работа по адаптации наших документов, но ничего трагического в этом нет", - рассказал ТАСС Сорокин. Здоровье превыше всего Перенос чемпионата Европы никак не повлияет и на распределение прав на показ игр турнира между российскими каналами. В сентябре 2019 года маркетинговая компания "Телеспорт" подписала договоры с телеканалами о реализации прав на трансляции матчей чемпионата Европы. В феврале владелец компании Петр Макаренко рассказал ТАСС о том, что Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" будут транслировать игры турнира в равном объеме. "Ничего не поменяется", - сообщил он ТАСС после решения УЕФА.

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