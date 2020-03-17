Никакого праздника. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Решение УЕФА было ожидаемым. Ранее были приостановлены все сильнейшие футбольные чемпионаты Европы (Англии, Германии, Испании, Италии и Франции), во вторник до 10 апреля паузу взяла и Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). Континентальное первенство было перенесено впервые в истории. Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года, в честь 60-летнего юбилея УЕФА принял решение организовать турнир в 12 городах разных стран Европы - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В год 60-летия европейских первенств турнир не пройдет, но формат его проведения останется без изменений.
Из-за переноса чемпионата Европы значительно поменялся весь календарь международных матчей. Стыковые матчи, по итогам которых определятся последние четыре участника чемпионата Европы, пройдут в июне 2020 года. Изначально они были запланированы на конец марта. Товарищеские матчи, которые должны пройти в эти же сроки, также отменены.
Сборная России в связи с этим не будет проводить сбор и не сыграет гостевые встречи с командами Швеции (планировалась 28 марта) и Молдавии (31 марта). Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены с конца мая на конец июня. Финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня в Стамбуле, Лиги Европы - 24 июня в польском Гданьске. Изначально матчи были запланированы на 30 мая и 27 мая соответственно.
Матчи европейского отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Катаре, которые были запланированы на июнь 2021 года, будут сыграны в другие даты из-за переноса чемпионата Европы. Также в следующем году пройдет Кубок Америки. Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года и с этого розыгрыша должен был быть синхронизирован с чемпионатом Европы. Клубный чемпионат мира будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок.
"Я хотел бы поблагодарить ФИФА [Международную федерацию футбола] и ее президента Джанни Инфантино, который заявил, что сделает все необходимое для разработки нового календаря. Перед лицом кризиса футбол показал себя открытым, солидарным и терпимым", - приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации. Также глава УЕФА поблагодарил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), которая согласилась перенести Кубок Америки с 2020 года на 2021-й.
Деньги за билеты будут возвращены
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания пандемией. В мире заражены уже более 180 тыс. человек, более 7 тыс. скончались. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.
Несмотря на финансовые потери, которые может понести УЕФА, все члены исполкома единогласно проголосовали за перенос чемпионата Европы, осознавая серьезность ситуации. "Решение принималось при полном единодушии и понимании всех сторон", - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор оргкомитета российской части турнира, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.
При переносе события в случае форс-мажорного обстоятельства обязательства организаторов не меняются. УЕФА в полном объеме вернет болельщикам деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, если они не смогут посетить турнир в 2021 году. В течение месяца соответствующая информация о возврате средств появится на билетном портале, также покупатели билетов получат информацию по электронной почте. Помимо этого, будет действовать рабочая группа, которая даст ответы на все вопросы по календарю, билетам, переносам матчей и всем остальным деталям турнира.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готово реализовать программу выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для желающих посетить матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу.
УЕФА при этом не будет компенсировать болельщикам расходы, потраченные на передвижение и проживание. "Это мужественное, ответственное решение. Должна быть проделана большая работа по адаптации наших документов, но ничего трагического в этом нет", - рассказал ТАСС Сорокин.
Здоровье превыше всего
Перенос чемпионата Европы никак не повлияет и на распределение прав на показ игр турнира между российскими каналами. В сентябре 2019 года маркетинговая компания "Телеспорт" подписала договоры с телеканалами о реализации прав на трансляции матчей чемпионата Европы. В феврале владелец компании Петр Макаренко рассказал ТАСС о том, что Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" будут транслировать игры турнира в равном объеме. "Ничего не поменяется", - сообщил он ТАСС после решения УЕФА.
Из-за переноса чемпионата Европы и товарищеских матчей болельщики сборной России в лучшем случае смогут увидеть в деле национальную команду 3 сентября нынешнего года. Российские футболисты на своем поле примут сербов в матче первого тура Лиги наций. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков набраться терпения.
"Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали, - обратился к фанатам Черчесов на официальном Youtube-канале сборной России. - Понятно, что здоровье болельщика важнее, нежели тот турнир, к которому мы все стремились. Просим относиться друг к другу внимательнее, берегите себя и близких, мои пожелания - набраться терпения и удачи".
В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы, в том числе две встречи с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов турнира. "Ничего страшного в том, что в России не пройдут две игры чемпионата Европы с участием сборной, да и вообще, как можно говорить об этом, когда в мире такая ситуация. Сейчас все следят за новостями, все знают, что происходит, здесь надо понимать, что здоровье людей должно быть превыше всего. Надо исключить минимальные риски новых заражений и минимизировать количество зараженных", - отметил в беседе с ТАСС депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.
Директор по спортивным коммуникациям германского концерна Volkswagen, являющегося спонсором чемпионата Европы, Герд Восс в беседе с ТАСС также подчеркнул, что здоровье всех граждан на данный момент является куда более важным фактором, чем финансовые потери. "УЕФА и вся футбольная семья национальных ассоциаций и лиг совместно решили перенести чемпионат Европы. Это правильное и единственное решение, которое они могли принять. Нам нужно помнить одну вещь - футбол считается величайшим развлечением в мире, но по сравнению со здоровьем миллионов людей он на самом деле не очень важен", - подчеркнул Восс.
Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Финляндии, Бельгии и Дании, причем с финнами и бельгийцами она сыграет в Санкт-Петербурге, который в следующем году также примет и финал Лиги чемпионов. Как сообщает УЕФА, точные даты встреч в рамках Евро будут опубликованы позднее. Главный тренер сборной Дании 66-летний Оге Харейде заявил, что покинет свой пост до начала турнира. У норвежского специалиста 31 июля 2020 года истекает действующий контракт.