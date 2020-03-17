Четыре баскетболиста "Бруклина" заражены коронавирусом

Имена баскетболистов не сообщаются. Трое из четырех игроков не испытывают симптомов болезни, все они находятся в изоляции и под контролем врачей. В связи с этим все игроки и персонал клуба обязаны находиться под карантином и пристально следить за собственным состоянием.

12 марта руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата лиги на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист "Юты" Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока "Юты" Донована Митчелла, а также у баскетболиста "Детройта" Кристиана Вуда.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5613, умерли по меньшей мере 94 человека. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.