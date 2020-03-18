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Бокс

Тренер чемпиона мира по боксу Флойда Мэйуэзера скончался в возрасте 58 лет

Роджер Мэйуэзер был чемпионом мира по версиям IBO, WBA и WBC в различных весовых категориях

ТАСС, 18 марта. Роджер Мэйуэзер, бывший боксер, а также дядя и тренер бывшего чемпиона мира Флойда Мэйуэзера, умер на 59-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Роджер Мэйуэзер был чемпионом мира по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в различных весовых категориях. Всего за свою боксерскую карьеру с 1981 по 1999 год он провел 72 поединка, одержав 59 побед при 13 поражениях.

В 1996 году, до завершения своей боксерской карьеры, он вошел в тренерский штаб своего племянника Флойда Мэйуэзера, в активе которого 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге. Также Флойд Мэйуэзер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996.

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