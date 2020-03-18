Нурмагомедов настаивает на проведении боя с Фергюсоном в срок

ТАСС, 18 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов настаивает на проведении боя против Тони Фергюсона без изменения даты. Об этом россиянин заявил во время онлайн-конференции.

"Нам для боя нужно всего 100 человек, - сказал Нурмагомедов. - Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли посмотреть наш бой. Нас просто нужно закрыть внутри арены, и мы уже решим, кто чемпион. Мне нравится политика UFC, когда все уже отменяют соревнования, а они говорят, что не хотят ничего останавливать".

Нурмагомедов также отметил, что пока не знает, где может пройти бой. По словам спортсмена, в ближайшее время наступит ясность с данным вопросом.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон изначально должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Позже в Нью-Йорке был введен запрет на массовые мероприятия. В качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) тоже запретила спортивные мероприятия.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.