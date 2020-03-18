Место боя Нурмагомедов - Фергюсон будет определено в ближайшие дни

ТАСС, 18 марта. Место поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном будет определено в ближайшее время. Об этом россиянин заявил во время онлайн-конференции.

"Я готовлюсь к бою с декабря и хочу, чтобы он состоялся, - сказал Нурмагомедов. - Я недавно говорил с Дэйной Уайтом (президентом UFC - прим. ТАСС), он сказал, что сделает все, чтобы бой состоялся. Я попросил его просто сказать мне место [боя]. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок".

Бой Нурмагомедов - Фергюсон изначально должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Позже в Нью-Йорке был введен запрет на массовые мероприятия. В качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) тоже запретила спортивные мероприятия.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.