Представитель комиссии атлетов обвинила МОК в безответственности из-за позиции по ОИ-2020

ТАСС, 18 марта. Представитель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер обвинила организацию в безответственности из-за продвижения планов по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом Уикенхайзер написала на своей странице в Twitter.

"МОК настаивает, что будет продвигаться вперед (с планами проведения Игр - прим. ТАСС). Я думаю, что с их стороны это бестактно и безответственно, учитывая нынешнее состояние человечества. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие 24 часа, я уж не говорю о том, что будет через три месяца", - сказано в сообщении.

Уикенхайзер также отметила, что спортсмены не могут нормально тренироваться в таких условиях, поскольку стадионы и другие спортивные объекты закрываются, все больше стран вводят ограничения на перемещение. Во вторник МОК сообщил, что на данном этапе подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается. Власти Японии также придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.