СМИ: клубы второго английского дивизиона согласны доиграть сезон без зрителей

ТАСС, 18 марта. Руководители клубов второго дивизиона футбольного чемпионата Англии (Чемпионшип) согласны провести остаток сезона без зрителей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации издания, руководители клубов второго английского дивизиона провели предварительные переговоры, обсудив возможные варианты возобновления турнира. Одним из них стало проведение матчей без зрителей, что позволит уменьшить риск распространения коронавируса.

Английская премьер-лига приостановила до 3 апреля все матчи чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Также прерваны чемпионаты во втором, третьем и четвертом дивизионах и женской лиге. Чемпионшип был остановлен после 37-го тура. Турнирную таблицу возглавляет "Лидс", который набрал 71 очко.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.