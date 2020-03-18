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Футбол в России

"Крылья Советов" планируют вернуться к тренировкам после приостановки РПЛ 21 марта

Руководство РПЛ 17 марта приняло решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крылья Советов" намерен 21 марта возобновить тренировки после решения приостановить сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Руководство РПЛ 17 марта приняло решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля. После 22 туров в национальном первенстве лидирует петербургский "Зенит" (50 очков), "Крылья Советов" занимают 15-е место (22 очка). До паузы из-за коронавируса завершение чемпионата было запланировано на 17 мая.

"Команда планирует приступить к тренировкам 21 марта", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Крыльев Советов".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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Российский футбол
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