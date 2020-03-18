Финал чемпионата России по хоккею с мячом перенесен на неопределенный срок

Матч должен был пройти 21 марта в Кемерове, но город не сможет принять игру из-за ситуации с коронавирусом.

ТАСС, 18 марта. Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между московским "Динамо" и хабаровским "СКА-Нефтяником" перенесен на неопределенный срок по причине коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за коронавируса на октябрь

"После проведения консультаций дирекцией по организации и проведению соревнований ФХМР принято решение о том, что финальный матч чемпионата России среди команд суперлиги сезона-2019/20 переносится на более поздний срок. О сроках и месте проведения финального матча будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее матчи за третье место чемпионата России между архангельским "Водником" и красноярским "Енисеем" были отменены из-за коронавируса. Игры должны были пройти 17 и 20 марта.

Действующим чемпионом России является "СКА-Нефтяник", который побеждает на протяжении трех сезонов подряд. Самым титулованным клубом является "Водник", на счету которого девять титулов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.