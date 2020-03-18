СМИ: Месси может покинуть "Барселону", если в клуб не вернется Неймар

ТАСС, 18 марта. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть команду, если в испанский клуб не вернется бразильский футболист Неймар. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал El Confidencial.

По информации портала, Месси летом намерен покинуть "Барселону", несмотря на то, что его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года, но он готов пересмотреть это решение при условии возвращения в клуб Неймара. Бразилец покинул "Барселону" летом 2017 года, перейдя во французский ПСЖ за €222 млн. По данным портала Transfermarkt, стоимость перехода Месси может составить €140 млн.

В нынешнем сезоне в составе "Барселоны" 32-летний Месси провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач. Аргентинец является воспитанником каталонского клуба, впервые выйдя на поле в составе первой команды в 2004 году. Всего на его счету 718 матчей за "Барселону", в которых он забил 627 мячей и отдал 261 голевой пас. За сборную Аргентины Месси провел 138 матчей, в которых забил 70 голов и сделал 45 результативных передач.

Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, выиграл десять чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании, а также вместе со сборной Аргентины в 2008 году стал победителем летних Олимпийских игр.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав после 27 игр 58 очков.