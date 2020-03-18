Сборная России по тяжелой атлетике не изменила тренировочные мероприятия после переноса ЧЕ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Перенос с апреля на июнь домашнего чемпионата Европы по тяжелой атлетике, вызванный пандемией коронавируса, не отразился на тренировочных мероприятиях мужской и женской сборных России, которые с 16 марта находятся на сборе в подмосковной Рузе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской команды Олег Писаревский.

Чемпионат Европы должен был состояться в Москве с 4 по 12 апреля. Окончательный состав российской команды тренеры планировали определить по итогам мартовского сбора в Рузе.

"Несмотря на то, что чемпионат Европы перенесли на середину июня, тренировочный сбор мужской и женской сборных проходит в установленные ранее сроки - с 16 марта по 5 апреля, - сказал Писаревский. - После этого спортсмены отправятся по домам, чтобы выступать на первенствах своих федеральных округов".

"Если говорить про ребят, то они, конечно, расстроились тем, что чемпионат Европы, к которому они так готовились, перенесен, - продолжил собеседник ТАСС. - Спортсмены набрали боевую форму, многие показывали очень хорошие результаты на тренировках. Теперь ребятам вместе с личными тренерами придется вносить корректировки в свои подготовительные планы, чтобы набрать оптимальную форму к июню. Это, конечно, создает определенные сложности".

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 13 по 21 июня.