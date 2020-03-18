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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Минспорт рекомендовал отменить все спортивные соревнования в России с 21 марта

Также ведомство рекомендовало исключить участие в спортивных мероприятиях тренеров и спортсменов из регионов, в которых объявлен карантин
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Министерство спорта РФ рекомендовало отменить все спортивные соревнования на территории России с 21 марта вплоть до дальнейшего уведомления в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Также ведомство рекомендовало исключить участие в спортивных мероприятиях тренеров и спортсменов из регионов, в которых объявлен карантин, и установить с 21 марта по 10 апреля ограничительный режим работы спортивных организаций, осуществляющих подготовку детей.

"Соответствующий приказ "Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции" подписал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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