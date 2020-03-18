Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени отменен

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени не состоится из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Чемпионат России должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени, но из-за распространения коронавируса предлагалось перенести его на ноябрь. ФЛГР не рассматривала вариант переноса турнира, существовала вероятность, что соревнования пройдут в Архангельской области.

"В связи с последними рекомендациями Министерства спорта РФ было принято решение отказаться от проведения чемпионата России", - сообщили в федерации.

Минспорт России в среду рекомендовал общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.