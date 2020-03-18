Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах повторно перенесен

ТАСС, 18 марта. Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах, который был запланирован на 30 марта - 4 апреля, не состоится в указанные даты из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.

Изначально турнир должен был пройти в Красноярске 17-23 марта, но был перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

"Федерация сноуборда России официально уведомляет о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендациями органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах (PGS, PSL) и сноуборд-кроссе (SBX), запланированный в Красноярске на 30 марта - 4 апреля, не состоится. О сроках и месте проведения чемпионата страны будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.