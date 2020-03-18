Гендиректор Единой лиги ВТБ Корстин: лига и клубы хотят доиграть сезон-2019/20

Во вторник сезон Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. В регулярном чемпионате команды сыграли 18-20 игр из 24. Планировалось, что он завершится 26 апреля, после чего восемь лучших команд должны были сыграть в плей-офф.

"На данный момент такой вариант [подведение досрочных итогов сезона] не рассматривается. И мы, и клубы хотим доиграть сезон-2019/20. Если говорить о формате, в котором может продолжиться чемпионат, то здесь надо совещаться с клубами и принимать совместное решение", - сказала Корстин.

"Самая сложная ситуация у наших зарубежных клубов, в "Калеве" был обнаружен коронавирус у одного из членов команды, поэтому сейчас все на карантине и ждут результатов анализа. Также проходят аналогичную проверку все игроки "Локомотива-Кубани", которые играли в Таллине в последнем матче до приостановки чемпионата. По нашей информации, все игроки этих двух клубов на данный момент себя чувствуют хорошо. Что касается других российских клубов, то они тренируются в штатном режиме", - добавила Корстин.

Произошедшая в конце 2019 года в центре Китая вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. человек умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.