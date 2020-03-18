Чернышенко назначен председателем оргкомитета форума "Россия - спортивная держава"

ТАСС, 18 марта. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко включен в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Чернышенко займет место председателя оргкомитета, сменив на этой должности бывшего вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Нижний Новгород и другие города. С 2019 года форум проводится ежегодно.