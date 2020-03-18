Ласицкене отказалась от тренировочного сбора в Греции из-за коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Обладательница трех золотых медалей летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене из-за пандемии коронавируса вынуждена была изменить свои тренировочные планы, она начнет подготовку к летнему сезону не в Греции, а в России. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Эпидемия коронавируса, которая охватила всю Европу, не могла не отразиться на тренировочных планах Марии. Сперва она решила не ездить отдыхать за границу и осталась в России. Это было сделано для того, чтобы после возвращения домой Мария не попала на двухнедельный карантин. Свой первый подготовительный сбор традиционно Ласицкене хотела провести в Греции, однако стадионы в этой стране сейчас закрыты, поэтому спортсменка собирается начать тренировки 29 марта в Москве в манеже ЦСКА".

9 февраля на московском турнире "Русская зима" Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,05 метра.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.