Нурмагомедов продолжит подготовку в США, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжит в США подготовку к бою против американца Тони Фергюсона, несмотря на распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что зал АКА в Сан-Хосе (штат Калифорния), где тренируется спортсмен, закрыт для посетителей. Нурмагомедов традиционно готовится в зале в Сан-Хосе к своим поединкам вместе с командой.