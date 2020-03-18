{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Нурмагомедов продолжит подготовку в США, несмотря на коронавирус

Ранее стало известно, что зал, где тренируется спортсмен, закрыт для посетителей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжит в США подготовку к бою против американца Тони Фергюсона, несмотря на распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что зал АКА в Сан-Хосе (штат Калифорния), где тренируется спортсмен, закрыт для посетителей. Нурмагомедов традиционно готовится в зале в Сан-Хосе к своим поединкам вместе с командой.

На эту тему
Зал Нурмагомедова в США закрыт для посетителей из-за коронавируса

"Подготовка продолжится. Все ждут, когда UFC объявит место проведения боя", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Впоследствии в городе был введен запрет на массовые мероприятия, в качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила спортивные мероприятия.

Организаторы ведут поиск места проведения боя. Президент UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Хоккеисты "Сибири" продолжают тренировки в штатном режиме
Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС