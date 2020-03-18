"Ак Барс" обратился в КХЛ с предложением завершить сезон без определения победителя

ТАСС, 18 марта. Казанский "Ак Барс" обратился в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением досрочно завершить розыгрыш чемпионата без определения победителя. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК "Барыс", ХК "Йокерит" и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб "Ак Барс" обратился в КХЛ с обращением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов", - говорится в сообщении.

Ранее с плей-офф КХЛ снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь".