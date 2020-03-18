Матчи чемпионата России по волейболу среди мужчин и женщин не будут отменены

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не планирует отменять матчи чемпионата России среди мужчин и женщин. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный.

"На данный момент матчи за 1-4-е места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России состоятся. Они пройдут при ограниченном числе болельщиков или без зрителей в зависимости от региона", - сказал Подлозный.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.