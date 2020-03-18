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Турнир претендентов по шахматам

Организаторы турнира претендентов в Екатеринбурге закрыли допуск для большей части прессы

В пресс-службе добавили, что на пресс-конференции с участниками допускаются только представители пресс-службы оргкомитета и FIDE

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Оргкомитет турнира претендентов на звание чемпиона мира и Международная шахматная федерация (FIDE) приняли решение ограничить работу и присутствие прессы на месте проведения соревнования из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила в среду пресс-служба турнира.

"В игровой зал на первые пять минут после начала партии допускаются только аккредитованные телевизионные группы. В день съемки им следует прибыть в отель Hyatt Regency Ekaterinburg не позднее 15:45 и в письменном виде предоставить информацию о странах, которые они посещали в феврале-марте 2020 года. На площадке съемочные группы могут работать только в масках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на пресс-конференции с участниками допускаются только представители пресс-службы оргкомитета и FIDE, проживающие в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg и прошедшие необходимые медицинские проверки. Все иные журналисты, в том числе аккредитованные, допускаться не будут.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отменить все массовые мероприятия в Екатеринбурге с участием более 50 человек. В пресс-службе турнира ТАСС уточнили, что так как число его участников намного меньше 50, речи об остановке турнира пока не идет. Зрители на турнир не допускаются с самого его начала.

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам стартовал в Екатеринбурге 15 марта. Трое участников представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Также в Екатеринбурге играют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, планируется, что матч пройдет в Дубае.

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