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Отмена соревнований из-за коронавируса

Хоккеисты "Сибири" продолжают тренировки в штатном режиме

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Игроки новосибирской "Сибири" в штатном режиме продолжают готовиться к возобновлению плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Во вторник было объявлено о приостановке розыгрыша плей-офф КХЛ до 10 апреля. "Сибирь" вышла в полуфинал Восточной конференции, где должна была сыграть с "Барысом" из Нур-Султана. Однако казахстанская команда, как и финский "Йокерит", снялась с дальнейшего участия в чемпионате.

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"Мы продолжаем тренировки в штатном режиме, никого не отпускали. Готовимся к возобновлению плей-офф. Мы готовы к любому развитию событий. Все игроки, в том числе легионеры, находятся в расположении клуба и продолжают работу", - сказал Фастовский.

В розыгрыше Кубка Гагарина осталось шесть команд - московские "Динамо" и ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и "Сибирь".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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