Президент УЕФА поблагодарил власти Петербурга за усилия по подготовке ЧЕ по футболу

"Мы вместе много трудились с огромной самоотдачей, чтобы этот исключительный турнир, который впервые должен был пройти во всей Европе, стал настоящим праздником футбола. Сегодня мы не обладаем всей полнотой информации об этом серьезном вирусе, но точно знаем, что он передается очень быстро и непредсказуемо. И поэтому создает реальные риски для здоровья многих людей, которые соберутся на турнир Евро-2020 УЕФА в принимающих городах. <...> Мы хотим поблагодарить лично Вас и Вашу выдающуюся команду за самоотверженную работу и поддержку", - говорится в письме.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Президент УЕФА Александер Чеферин направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову письмо в связи с переносом из-за распространения коронавируса матчей чемпионата Европы по футболу. В письме Чеферин поблагодарил Беглова за участие в подготовке турнира. Текст опубликовала в среду пресс-служба администрации Петербурга.

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Никакого праздника. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Чеферин отметил, что решение отложить чемпионат на лето 2021 года "было принято с тяжелым сердцем", но добавил, что это решение "самое правильное, которое можно было принять в этих беспрецедентных обстоятельствах".

"УЕФА будет работать над тем, чтобы оперативно составить новое расписание этого выдающегося турнира, который, как мы искренне надеемся, в не очень далеком будущем порадует наши города футбольными матчами", - говорится в письме.

Перенос чемпионата

УЕФА 17 марта объявил о переносе европейского первенства с 2020 года на 2021 год. Чемпионат Европы был перенесен впервые в истории.

Планировалось, что он пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летия турнира. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.