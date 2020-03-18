Футболисты тульского "Арсенала" будут находиться в отпуске до 1 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" после приостановки сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пробудут в отпуске до 1 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

"Команда в отпуске до 1 апреля, все игроки получили план индивидуальных занятий. Легионеры находятся в России, тестирования нет. Сегодня в клубе главный врач Александр Резепов прочитал лекцию о профилактике коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

"Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 22 матчах.