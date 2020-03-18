{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболисты тульского "Арсенала" будут находиться в отпуске до 1 апреля

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" после приостановки сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пробудут в отпуске до 1 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

"Команда в отпуске до 1 апреля, все игроки получили план индивидуальных занятий. Легионеры находятся в России, тестирования нет. Сегодня в клубе главный врач Александр Резепов прочитал лекцию о профилактике коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

"Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 22 матчах.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
Леонов: позиция "Ак Барса" по поводу сезона КХЛ согласована с Минспортом Татарстана
Казанский клуб обратился в КХЛ с предложением досрочно завершить розыгрыш чемпионата без определения победителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС