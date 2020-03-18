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КХЛ

КХЛ рассматривает вариант, при котором сезон не будет доигран

При разработке формата розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне лига будет учитывать решение IIHF по чемпионату мира
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что рассматривается вариант, согласно которому чемпионат не будет доигран. Комментарий Морозова приводит пресс-служба КХЛ.

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"Рассматривается вариант, что сезон КХЛ не будет доигран, поскольку здоровье людей для нас на первом месте. Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать все для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет", - сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что при разработке нового возможного формата розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ будет брать в расчет решение Международной федерации хоккея (IIHF) по чемпионату мира 2020 года. "Позиция IIHF по чемпионату мира лигой учитывается, и это еще один фактор, который КХЛ будет брать в расчет при разработке возможного формата турнира. Мы ждем официального заявления IIHF".

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