КХЛ рассматривает вариант, при котором сезон не будет доигран

"Рассматривается вариант, что сезон КХЛ не будет доигран, поскольку здоровье людей для нас на первом месте. Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать все для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет", - сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что при разработке нового возможного формата розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ будет брать в расчет решение Международной федерации хоккея (IIHF) по чемпионату мира 2020 года. "Позиция IIHF по чемпионату мира лигой учитывается, и это еще один фактор, который КХЛ будет брать в расчет при разработке возможного формата турнира. Мы ждем официального заявления IIHF".