Ефимова и Морозов пропустят отборочный на Олимпиаду чемпионат России по плаванию

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова и бронзовый призер Игр 2012 года Владимир Морозов пропустят чемпионат России по плаванию, однако у спортсменов еще будет возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат России по плаванию должен пройти с 3 по 10 апреля в Казани, он будет главным отборочным турниром на Игры 2020 года в Токио. Кандидатами в олимпийскую команду станут спортсмены, выполнившие квалификационный норматив и занявшие в финальных заплывах первое и второе места в индивидуальных видах программы.

"В чемпионате России выступят все лидеры за исключением Морозова и Ефимовой, - сказал Чепик. - Но возможность отобраться на Олимпиаду у них еще есть, для этого им надо выступить на одобренных FINA [Международной федерацией плавания] соревнованиях, которые пройдут в апреле и мае в США".

Специалист пояснил, что Морозов и Ефимова вынуждены пропустить чемпионат России в связи с мерами, принятыми против распространения коронавируса. Поскольку спортсмены тренируются в США, по прибытии в Россию они должны будут две недели провести в карантине.

"Мы обсуждали этот вопрос с Морозовым и отцом Юлии, - пояснил тренер. - Если они сюда приедут, то их ждет двухнедельный карантин. И если потом возвращаться, то уже там на карантине они проведут еще две недели. Получается, они в ловушке, так что лучше оставаться в США и плыть там".

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.