Кириллов: перенос чемпионата Европы по футболу не влияет негативно на экономику Петербурга

"Что касается финансовой стороны вопроса, то решение о переносе турнира позволит минимизировать расходы бюджета и прогнозировать отложенные доходы на следующий год. В случае проведения мероприятия без зрителей город потерял бы возможность привлечения средств за счет массового прибытия к нам туристов. Не говоря уже о столь необходимой для футболистов поддержке болельщиков на трибунах. Но самое главное в данной ситуации - пресечь любые возможности распространения коронавируса и сохранить здоровье наших граждан, а также гостей турнира и самих спортсменов", - сказал Кириллов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Чемпионат Европы был перенесен впервые в истории.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год не повлечет финансовых издержек для Санкт-Петербурга, в котором планируется провести три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Об этом сообщил ТАСС в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Он пояснил, что основной объем инвестиций в городскую инфраструктуру был вложен в период подготовки к проведению в Санкт-Петербурге чемпионата мира 2018 года, и эти объекты продолжают использоваться, они же будут задействованы при проведении финального матча Лиги чемпионов в следующем году.

"Все предусмотренные в городском бюджете средства, а это порядка 600 миллионов рублей, будут сохранены. При этом в случае необходимости их можно будет перенаправить на решение более оперативных задач, в том числе связанных с дополнительными мерами по противодействию распространения коронавируса", - добавил вице-губернатор.

Он также отметил, что по поводу компенсации стоимости билетов УЕФА уже подтвердил готовность возместить затраты болельщиков, если они не смогут посетить турнир в новые даты.

Обязательства выполнены

По словам Кириллова, правительство Санкт-Петербурга исполнило все принятые ранее обязательства по подготовке к проведению в городе матчей финального турнира чемпионата Европы - обеспечена готовность спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры, приняты все необходимые меры по безопасности и антитеррористической защищенности, предусмотрена полная операционная готовность.

"По факту утверждения новых сроков проведения финального турнира чемпионата Европы по футболу и нормализации эпидемиологической ситуации, правительством Санкт-Петербурга, без сомнений, будут созданы все условия для проведения турнира на самом высоком международном уровне", - сказал он.

Планировалось, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летия турнира. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.