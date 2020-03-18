Леонов: позиция "Ак Барса" по поводу сезона КХЛ согласована с Минспортом Татарстана

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Ак Барс" согласовал свою позицию по вопросу проведения нынешнего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с Министерством спорта Татарстана. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Владимир Леонов.

"Ак Барс" обратился в КХЛ с предложением досрочно завершить розыгрыш чемпионата без определения победителя из-за угрозы коронавируса и снятия с турнира участников второго раунда плей-офф "Барыса" и "Йокерита". Сезон в КХЛ был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы коронавируса.

"Мы вели такую беседу не первый день, эта позиция клуба является согласованной. Решение принимать лиге, но мы видим ситуацию с другой стороны, есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают, - сказал Леонов. - Конечно, никто не отстраняется, и клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае клуб находится в системе координат КХЛ, ни о каком самоустранении речи нет".