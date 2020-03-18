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Бокс

Сборные России по боксу в среду вернутся в Москву из Лондона

Спортсмены прибудут в Шереметьево вечером 18 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по боксу в среду вернутся в Москву из Лондона после отмены европейской квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Европейский олимпийский квалификационный турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

"Команды сегодня вернутся в Москву. Они прибудут вечером в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее сообщал ТАСС, что команда будет вывезена из Лондона в кратчайшие сроки.

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Бокс
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